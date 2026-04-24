Прямая линия по вопросам ЖКХ прошла в Подмосковье

Прямая линия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства прошла в Подмосковье. Ее провел замглавы МинЖКХ региона Сергей Ничипорюк. Он разобрал более 20 поступивших вопросов, связанных с работой коммунального комплекса, цифровизации и начисления платы.

Часть вопросов жители задали через платформу обратной связи, еще часть поступила в прямом эфире. Темы касались ИИ в системе ЖКХ, работе счетчиков и способов обращения по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Сергей Ничипорюк рассказал, как цифровизация помогает повышать качество услуг и упрощает взаимодействие с жителями. В частности, чат-бот «ЖКХ-Сканер» способен выявлять сигналы от жителей, связанные со сбоями в работе системы. Информацию сразу передают профильным службам.

В прямом эфире также участвовала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

Прямые линии МинЖКХ в Подмосковье проходят раз в квартал.