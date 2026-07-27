Работа с уликами, допросы свидетелей, поиски архивных дел. Так выглядят обычные будни следователя из Солнечногорска Кирилла Фоменко. Усердная работа помогла ему стать следователем. А недавно Фоменко раскрыл дело более чем 20-летней давности.

«Со стороны профессия следователя меня всегда привлекала. Было ощущение, что это не только призвание, а сама судьба мне подсказывает, что надо попробовать», — рассказал Кирилл Фоменко.

Усердная работа помогли Кириллу Фоменко стать следователем. В его производстве уголовные дела о коррупционных и должностных преступлениях, а также многоэпизодные уголовные дела, расследование которых представляет особую сложность.

Недавно Фоменко раскрыл дело более чем 20-летней давности. Компания мужчин расправилась со своим знакомым, они вывезли его за город, пырнули ножом и утопили в водоеме.

«В 00-х на территории округа обнаружили труп. Чтобы он не всплывал, его утяжелили. Судмедэкспертиза показала, что у него есть колото-резаное ранение», — рассказал Фоменко.

Следователю удалось разговорить свидетеля. Все эти годы он боялся убийц. Злоумышленников нашли, а дело стало одним из самых масштабных и интересных в карьере Кирилла.

Он рассказал, что важно установить все обстоятельства, проанализировать их, дать им оценку и направить дело в суд.