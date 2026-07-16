Призеры конкурсов «Газакадемии» отправились на профориентационные смены в лагеря

Более тридцати школьников из Московской области стали участниками профориентационных смен в детских оздоровительных лагерях. Они выиграли конкурсы образовательного портала «Газакадемия», созданного Мособлгазом.

Чтобы поехать на смену в подмосковную Кубинку, в детский санаторий «Васильевское», младшие школьники участвовали в конкурсе рисунков. Учащиеся средней школы снимали видеоролики. Для участия в июльской смене приморского Всероссийского детского центра «Океан» школьники от 13 до 17 лет совместно с наставниками Мособлгаза анимировали мультфильм по теме газовой безопасности.

«Газакадемия» работает уже семь лет. За это время в конкурсах приняли участие более пяти тысяч школьников Подмосковья. На портале представлены тематические проекты и обучающие программы. Также на сайте проходят конкурсы за получение целевых направлений в ведущие технические вузы страны.

«Мособлгаз проводит большую работу со школьниками всех возрастов. Для младшеклассников — занятия в более игровой форме, для старшеклассников — профориентационные программы. Все наши мероприятия с детьми направлены на повышение безопасности в использовании бытового газа в регионе, а также на подготовку будущих кадров для газовой отрасли», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Подробнее об образовательном портале можно узнать на сайте [«Газакадемия»](https://gazacademy.ru/).