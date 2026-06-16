Призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Воскресенске

В Воскресенске 16 июня прошло награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В этом году честь округа защищали 33 обучающихся из пяти школ на восьми предметных олимпиадах в разных регионах страны.

Лидером по количеству участников и победителей стал Лицей имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Также в число участников заключительного этапа вошли ученики Лицея № 23, Москворецкой гимназии, Гимназии № 1 и средней школы № 3.

Победителями заключительного этапа по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» стали три воспитанника Лицея имени Стрельцова. Призерами стали 14 учащихся этого же лицея по предметам «Обществознание», «Технология», «Искусство», «Основы безопасности и защиты Родины», два ученика Лицея № 23 по литературе и искусству, а также одна учащаяся Гимназии № 1 по искусству.

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с блестящими результатами! Благодарю педагогов за наставничество и родителей — за поддержку. Вы — гордость Воскресенска! Пусть ваши победы станут стартовой площадкой для новых свершений», — поздравил ребят глава округа Алексей Малкин.