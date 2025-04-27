Призеров регионального этапа олимпиады школьников наградили в Зарайске

Школьники в Зарайске заняли 46 призовых мест на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Глава округа Виктор Петрущенко поздравил ребят с достижениями.

Награждение прошло в зале администрации. Участие в региональном этапе олимпиады приняли 74 ученика, из них 46 получили призовые места. Ребята показали достойные результаты по 15 предметам. В итоге 43 школьника заняли вторые и третьи места, еще три одержали победу.

Глава округа Виктор Петрущенко поздравил школьников, вручил им дипломы и стипендии. Призеры получили по 15 тысяч рублей, а победители — по 35 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.