Призеров муниципального конкурса «Педагогический дебют» наградили в Волоколамске

В конкурсе приняли участие восемь педагогов из разных школ округа. Они проявили себя, представили новаторские идеи и получили ценный опыт.

Для них подготовили несколько этапов, в рамках которых молодые учителя провели открытые уроки и продемонстрировали педагогическое мастерство.

Первое место заняла учитель физкультуры Гимназии № 1 Лидия Димова, второе — учитель начальных классов Привокзальной школы Татьяна Тайхриб, третье — учитель иностранного языка школы № 3 Полина Руденко.

На протяжении трех лет призерам конкурса «Педагогический дебют» в Волоколамске вручают денежные выплаты: за первое место — 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч рублей.

«Несмотря на небольшой педагогический стаж, они уже показали высокий профессионализм и искреннюю любовь к своему делу. Поздравляю всех участниц и желаю дальнейших успехов», — сказала Наталья Козлова.

Лилия Димова теперь представит Волоколамский округ на региональном этапе конкурса.

«Волнение было сильным. Я не ожидала победы, но была уверена, что практический урок прошел хорошо. Я надеялась получить приз, но первое место в конкурсе стало для меня неожиданностью. За победу я получила грант в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги я потрачу на своего первенца, которого уже жду», — рассказала Лилия Димова.