Призеров фестиваля наставнических практик наградили в Подмосковье

Церемония награждения участников регионального фестиваля наставнических практик «Год семьи в дошкольных образовательных организациях» прошла в Подмосковье. Мероприятие состоялось в Корпоративном университете развития образования.

Проекты, представленные на фестивале, отражали наставнические практики в дошкольных учреждениях Московской области и были приурочены к Году семьи, объявленному в России. Каждое учебное заведение выставило работы, созданные совместно педагогами, родителями и детьми.

Жюри фестиваля получило почти 100 заявок в восьми категориях, включая «Семейные традиции», «Семейный досуг», «Семейная история», «Спортивная семья — будущее России», «Педагог и родители — успешные партнеры», «Творческий педагог — успешная семья», «Семейные династии» и «Цифровые ресурсы как инструмент оптимизации взаимодействия ДОО и семьи».

На церемонии вручения дипломов зрителям представили отрывки из видеороликов-победителей, которые продемонстрировали педагогические достижения подмосковных воспитателей и художественную ценность представленных проектов.

Фестиваль стал важной платформой для обсуждения современным тенденций в дошкольном образовании в России и для распространения инновационных подходов в области воспитания и развития детей раннего возраста.