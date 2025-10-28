Призеров чемпионата мира по панкратиону из Чехова поздравил Александр Поветкин

Соревнования прошли в Республике Сербия с 17 по 19 октября и собрали представителей множества стран. В составе сборной России воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат» завоевали серебро и бронзу.

По результатам чемпионата сборная России выиграла 16 медалей. Две из них принесли спортсмены из Чехова: Александр Мариенко занял третье место, а Дарья Романова — второе.

«В этом виде спорта 12 лет. Радостно, что получилось выйти на мировую арену и показать, на что способны российские спортсмены. Дальнейшие планы — выполнить мастера спорта международного класса, стать профессиональным спортсменом и, конечно, помогать маленьким детишкам тренироваться и быть всегда в форме», — поделилась Дарья Романова.