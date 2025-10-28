Призеров чемпионата мира по панкратиону из Чехова поздравил Александр Поветкин
Соревнования прошли в Республике Сербия с 17 по 19 октября и собрали представителей множества стран. В составе сборной России воспитанники военно-патриотического клуба «Комбат» завоевали серебро и бронзу.
По результатам чемпионата сборная России выиграла 16 медалей. Две из них принесли спортсмены из Чехова: Александр Мариенко занял третье место, а Дарья Романова — второе.
«В этом виде спорта 12 лет. Радостно, что получилось выйти на мировую арену и показать, на что способны российские спортсмены. Дальнейшие планы — выполнить мастера спорта международного класса, стать профессиональным спортсменом и, конечно, помогать маленьким детишкам тренироваться и быть всегда в форме», — поделилась Дарья Романова.
Во Дворце спорта «Олимпийский» ребятам вручили благодарственные письма от администрации муниципального округа Чехов. Поздравить их пришел известный российский боксер Александр Поветкин.
«Наши ребята на мировом первенстве заняли призовые места. Считаю, это отличный результат, поздравляю их от души! Надеюсь, в дальнейшем ребята станут уже первыми. У нас в Чехове школа очень сильная», — отметил олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Александр Поветкин.