Призеров чемпионата городского округа по футболу наградили в Чехове

В Чехове наградили призеров чемпионата городского округа по футболу на стадионе «Химик». Соревнования проходили с 25 мая в формате 11×11.

За звание лучших боролись шесть команд городского округа. Игры велись в два круга.

Первое место заняла сборная «Свок». На втором — «Чехов-лада», на третьем — футбольный клуб «Венюково».

Лучшим вратарем стал Максим Афанасьев из «Венюково», игроком до 18 лет — Данил Трифонов из «Спарты». Судьи признали самым полезным участником Николая Маркова из «Чехов-лады». Максим Якименко из «Народной команды» стал результативным бомбардиром, а Денис Имедадзе из «Свок» — лучшим игроком турнира.

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