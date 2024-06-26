Призером Всероссийской олимпиады педагогов стала учительница из Химок

Учитель физики Алиса Щербина из Химок заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде педагогов «Лига лучших». Всего в интеллектуальном состязании принимали участие свыше тысячи учителей из разных регионов.

Алисе Щербиной представилась возможность ознакомиться с магистерской программой «Инновационные технологии инженерно-физического образования», а также изучить новый комплект учебников по физике с углубленным уровнем для средней школы «Физика. Будущие инженеры». Все финалисты смогли посетить научное лекции от преподавателей Национального исследовательского ядерного института. Семинары были посвящены микроскопии в пространстве и времени и математическому моделированию.

Свыше ста победителей и призеров получили денежные вознаграждения в размере 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

«Педагоги подтвердили высочайшую квалификацию и профессионализм, вошли в число тех лучших учителей России, чей пример вдохновляет других, становясь маяком для талантливой молодежи, поднимает престиж профессии учителя физики и физики как науки в целом», — отметил начальник отдела практики и трудоустройства студентов учебного департамента Национального исследовательского ядерного института Александр Сухов.

Финалисты «Лиги лучших» получили звание «эксперта». Их пригласили на стратегические сессии и конференции, где будут рассматривать изменения в преподавании физики.



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