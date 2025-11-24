Призера Сурдлимпийских игр в Токио встретили в аэропорту Домодедово

Подмосковный велогонщик Дмитрий Розанов, который завоевал три золотые медали на XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио, вернулся в Россию. В аэропорту Домодедово спортсмена встретили родственники, друзья, тренеры и болельщики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дмитрий Розанов из Одинцовского округа стал одним из самых успешных российских спортсменов на Сурдлимпиаде. Он победил в трех дисциплинах: критериум, индивидуальная гонка на время и шоссейная гонка.

«Были тяжелые гонки. Разница во времени с Россией — шесть часов. Была акклиматизация, но мы справились. Рад вернуться домой», — прокомментировал Розанов.

Директор подмосковного Центра спортивной подготовки Дмитрий Котырев отметил, что Розанов продемонстрировал высокий уровень, несмотря на возраст для велоспорта. Он подчеркнул, что спортсмен выигрывал гонки с большим преимуществом — на одной дистанции оторвался от соперников почти на 2,5 минуты. По словам Котырева, аналогичное преимущество у Розанова было и восемь лет назад, что подтверждает его стабильность и мастерство.

Московскую область на Сурдлимпийских играх представляли четыре спортсмена. Легкоатлетка Виктория Аксенова из Коломны завоевала две золотые медали на дистанции 400 метров — в гладком беге и беге с барьерами. Пловец Марк Трошин из Серпухова стал серебряным призером на дистанции 200 метров на спине. Также в турнире участвует теннисист Асильбек Суйналиев из Чехова. Напомним, XXV летние Сурдлимпийские игры проходят в Токио с 15 по 26 ноября. В соревнованиях участвуют почти 2,5 тысячи спортсменов из 78 стран.