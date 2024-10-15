Андрей Киселев из Озер стал призером фотоконкурса Комлесхоза

Фотограф Андрей Киселев из города Озеры стал одним из призеров конкурса «Успей за летом» от Комлесхоза. Работа с улиткой и грибом вошла в число лучших и принесла автору награду.

Андрей — опытный фотограф, и это не первый его опыт участия в конкурсах Комитета лесного хозяйства. Все его работы отличаются удивительной красотой и глубиной.

«Я хочу выразить огромную благодарность организаторам за приятные и памятные подарки. Очень рад, что моя фотография так высоко оценена», — отметил призер.

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