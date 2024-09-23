Призер первенства Подмосковья Мария Низова получила золото ГТО

Еще одна спортсменка из Дмитрова получила золотой значок ГТО. Мария Низова — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по волейболу, неоднократно занимала призовые места на первенствах Московской области.

Комплекс «Готов к труду и обороне» — всероссийское движение, направленное на развитие физической культуры среди населения. Он включает в себя 11 ступеней, охватывающих участников от шести до 70 лет и старше. Нормативы разделены на три уровня сложности: золотой, серебряный и бронзовый.

«Во времена СССР, когда я училась в институте, мы с мужем уже имели золотые значки ГТО. Тогда это было очень популярно. Сейчас мне почти 60 лет, и мы с мужем решили вновь сдать нормативы. На золото мы не претендовали, но получили серебро, а самое главное — получили отличную физическую нагрузку», — рассказала обладательница серебряного значка.

Мария Низова заработала золото. Она тренировалась в Дмитровской школе олимпийского резерва под руководством Людмилы Шершаковой. Спортсменка не раз становилась призером областных соревнований. Сейчас она учится на тренера в Казани.

Отметим, что центры тестирования ГТО расположены по всей территории Дмитровского округа. С каждым годом количество участников и «отличников» растет.

Желающих сдать нормы ГТО ждут по адресу: улица Советска, дом № 12. Также можно написать на электронную почту dmsport@mail.ru или позвонить по телефону: 8 (496) 227-94-82.

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