Призер Паралимпийских игр из Воскресенска принял участие в выборах дистанционно

Призер Паралимпийских игр Алексей Кузнецов принял участие в выборах в окружной Совет депутатов. Он проголосовал дистанционно со своего рабочего места.

Алексей Кузнецов — заслуженный мастер спорта России, двукратный призер Параолимпийских игр по легкой атлетике.

«Отдать свой голос очень важно. От нашего выбора зависит, кто будет принимать решения в жизни нашего округа. Депутаты должны обладать определенным опытом, должны быть заинтересованы в развитии города. Я проголосовал со своего рабочего места, что очень удобно», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, выбора в Совет депутатов Воскресенска продлятся до 8 сентября. Работают 83 избирательных участка с 8:00 до 20:00. Жители могут воспользоваться сервисом электронного голосования, если не смогут прийти в пункт.

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