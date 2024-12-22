Призер Олимпийских игр Николай Морилов провел мастер-класс по бегу на лыжах в Химках

Бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов провел мастер-класс по технике лыжного бега на стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой. Это мероприятие стало вторым в рамках проекта «Тренировки со звездами в парках».

Знаменитый лыжник подготовил для участников различных возрастов олимпийскую разминку и поделился секретами техники бега на лыжах, а также указал на распространенные ошибки и способы их предотвращения. Морилов отметил, что дети проявили большой интерес к занятиям. Для многих из них лыжи первоначально выглядели как просто развлечение, однако после мастер-класса участники осознали свои возможности, нашли уверенность и загорелись этим видом спорта.

Он отметил, что в начале занятия были трудности, но позже ребята начали втягиваться. Даже те, кто изначально испытывал трудности, впоследствии быстро научились маневрировать вокруг конусов. Морилов выразил уверенность, что у малышей появилось понимание, как улучшать свои навыки даже за короткий период, а игровой формат стал дополнительно мотивировать участников.

После завершения мастер-класса они получили возможность взять автограф, сделать памятные фотографии и задать вопросы титулованному спортсмену.

Кроме того, всех гостей ждал насыщенный спортивно-развлекательный день с эстафетами, динамичными конкурсами, «Колесом фортуны», лототроном и многими другими активностями. Победители мероприятий были награждены памятными призами от Министерства физической культуры и спорта Московской области.