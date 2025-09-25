Привокзальную площадь в Павловском Посаде благоустроят в октябре

Новая привокзальная площадь в Павловском Посаде преображается на глазах и почти готова к скорому открытию. Сейчас идет обустройство второй половины дороги, которая проходит вдоль частных домов.

«Мы хотим, чтобы это пространство встречало жителей и гостей города не только современной инфраструктурой, но и зеленью» — сказал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Завершающими штрихами станут монтаж опор освещения и установка необходимых дорожных знаков для организации безопасного движения.

«Могу с уверенностью сказать, что процент готовности объекта составляет уже 90%! Остался последний, самый ответственный рывок. Благодарю наших строителей за высокий темп и качество работы. С нетерпением ждем дня, когда мы все вместе сможем оценить результат этого масштабного проекта!» — добавил Семенов.