Привокзальную площадь в Одинцове реконструируют к осени

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского округа

Реконструкция главной транспортной артерии города — привокзальной площади в Одинцове — стартовала в начале лета. Благоустроенную территорию с новым асфальтом и освещением для жителей откроют до октября этого года.

Рабочие устанавливают здесь платформы для посадки и высадки пассажиров, навесы и лавочки. Также на этой территории появятся «умные остановки». На них сделают цифровые табло с точным расписанием.

Ближе к железнодорожной платформе будут останавливаться внутригородские автобусы. У первой линии «островков» создадут маршруты в новые микрорайоны. Вторая линия — остановка транспорта, который едет за территорию Одинцова.

«Реконструкция привокзальной площади Одинцово — знаковый проект. К его реализации мы шли вместе с инвестором, торговым комплексом „Одинцовское Подворье“, несколько лет. Сегодня проинспектировал ход работ. Уже сделаны два из четырех „островков“ для высадки и посадки пассажиров, на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа — четвертая. Следующий этап — выравнивание по высоте привокзальной площади с учетом существующей ливневой канализации и укладка нового асфальта», — отметил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Пресс-служба администрации Одинцовского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского округа
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Пресс-служба администрации Одинцовского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского округа
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Пресс-служба администрации Одинцовского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского округа
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На привокзальной площади выполнят благоустройство. Здесь положат новый асфальт, нанесут разметку и проведут освещение. Окончание работ запланировано на сентябрь–октябрь этого года.

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