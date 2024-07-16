Привокзальную площадь в Одинцове реконструируют к осени

Реконструкция главной транспортной артерии города — привокзальной площади в Одинцове — стартовала в начале лета. Благоустроенную территорию с новым асфальтом и освещением для жителей откроют до октября этого года.

Рабочие устанавливают здесь платформы для посадки и высадки пассажиров, навесы и лавочки. Также на этой территории появятся «умные остановки». На них сделают цифровые табло с точным расписанием.

Ближе к железнодорожной платформе будут останавливаться внутригородские автобусы. У первой линии «островков» создадут маршруты в новые микрорайоны. Вторая линия — остановка транспорта, который едет за территорию Одинцова.

«Реконструкция привокзальной площади Одинцово — знаковый проект. К его реализации мы шли вместе с инвестором, торговым комплексом „Одинцовское Подворье“, несколько лет. Сегодня проинспектировал ход работ. Уже сделаны два из четырех „островков“ для высадки и посадки пассажиров, на них смонтированы опоры навесов. Далее рабочие остеклят их и установят лавочки. До конца июля должна быть готова третья платформа, а к середине августа — четвертая. Следующий этап — выравнивание по высоте привокзальной площади с учетом существующей ливневой канализации и укладка нового асфальта», — отметил глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.