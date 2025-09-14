Привокзальную площадь благоустроят в Павловском Посаде

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин проверил благоустройство привокзальной площади в Павловском Посаде. Ранее эта зона была заброшенной. Облик города портили ветхий забор и недостроенное рядом здание.

В центре площади появится световая инсталляция, посвященная символу города — узору павлово-посадского платка. Подрядчик также обустроит детскую игровую зону в виде паровоза.

Геннадий Панин и Денис Семенов оценили ход работ, обсудили сроки реализации и уделили внимание деталям, которые сделают это место комфортным для жителей и привлекательным для туристов.

«Привокзальная площадь — это визитная карточка любого города. Важно, чтобы уже с первых минут пребывания здесь люди чувствовали уют, видели чистоту, порядок и современные решения. Этот проект не только преобразит пространство, но и подчеркнет уникальность Павловского Посада», — отметил Геннадий Панин.

Работы проводят в графике. Вскоре площадь станет полноценной зоной отдыха, где можно с комфортом провести время и встретить гостей.