Привокзальную площадь благоустроили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде завершили благоустройство привокзальной площади на месте недостроенного торгового центра рядом с 1-й Пушкинской улицей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На площади установили арт-объекты и световую инсталляцию с узорами, вдохновленными павловопосадскими платками. В темное время они подсвечиваются и создают на тротуарах красивые световые рисунки. Также здесь появилась фотозона в виде объемных букв со встроенной скамейкой. Для детей оборудовали игровую площадку в форме поезда с горкой и элементами для лазания.

Удобство жителей и пассажиров обеспечивают новая дорожно-тропиночная сеть и расширенные тротуары шириной до 3,5 метра. Для автомобилистов обустроили парковку, а рядом со станцией скоро появится автобусная остановка.

Благоустроенная площадь станет удобным местом отдыха для пассажиров железнодорожной станции и автовокзала.