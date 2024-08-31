Прививочная компания против гриппа началась в Балашихе

Больше 200 тысяч взрослых и 65 тысяч детей планируют вакцинировать от гриппа в Балашихе. Чтобы предотвратить эпидемию надо привить почти 300 тысяч человек.

В поликлиники Балашихи поступило 24 тысячи доз детской вакцины «Ультрикс квадри» и 43 тысячи доз вакцины для взрослых «Совигрипп» и «Флю-м».

«Для того чтобы у горожан в осенне-зимний период сформировался устойчивый иммунитет, прививаться от гриппа можно уже сейчас в поликлинике по месту прикрепления», — отметила эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр терапевта или педиатра. Все это надо, чтобы быть уверенным, что нет противопоказаний от прививки. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, инфоматы и по телефону 122.

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