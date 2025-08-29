Прививочная кампания против гриппа началась в Балашихе

В городском округе Балашиха началась масштабная кампания по вакцинации от гриппа, направленная на защиту населения в преддверии осенне-зимнего сезона. Планируется привить более 207 тысяч взрослых и свыше 79 тысяч детей и подростков.

В поликлиники Балашихи уже поступили необходимые вакцины. Для детей доставлено более 34 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри», для взрослых — 37 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «ФЛЮ-М».

«Чтобы у горожан сформировался устойчивый иммунитет к гриппу в осенне-зимний период, важно пройти вакцинацию уже сейчас. Прививку можно сделать в поликлинике по месту прикрепления», — сообщила врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Перед вакцинацией каждый пациент проходит обязательный осмотр у врача. Специалист оценивает состояние здоровья и подтверждает отсутствие противопоказаний к прививке, чтобы обеспечить безопасность процедуры.

Записаться на прием можно несколькими способами: через портал «Здоровье», по единому номеру 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бота «Денис». Эти удобные сервисы позволяют выбрать подходящее время и избежать очередей.

Вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Администрация Балашихи призывает жителей позаботиться о своем здоровье и пройти прививку вовремя. За дополнительной информацией обращайтесь в медицинские учреждения по месту жительства или на горячую линию администрации: 8 (495) 529-11-90.