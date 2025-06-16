Привить животных от бешенства можно будет в Серебряных Прудах 17 июня

Во вторник, 17 июня, жители нескольких населенных пунктов муниципального округа Серебряные Пруды смогут бесплатно защитить своих питомцев от опасного заболевания. В этот день на территории деревень Шеметово, Бокша, Толстые, Ламоново, Лишняги, Крутовец, Куребино, а также села Красное, будет организована выездная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Бригады специалистов ветеринарной службы начнут обход домов с 09:00, предлагая бесплатную вакцинацию для домашних животных. Жителям, являющимся владельцами кошек и собак, рекомендуется находиться дома в указанное время и обеспечить ветеринарным работникам доступ для проведения вакцинации питомцев.

Для получения дополнительной информации о проведении вакцинации жители могут обратиться по телефонам: +7 (496) 673-22-38 и +7 (499) 113-94-09 (доб. 930). Сотрудники ветеринарной службы ответят на все вопросы.