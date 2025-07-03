Привить домашних животных жители Лыткарина смогут бесплатно 30 июля

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Администрация округа предлагает жителям воспользоваться возможностью бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Вакцинацию проведут специалисты государственной ветеринарной службы.

По словам специалистов, бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Своевременная вакцинация — это надежный способ предотвратить заражение и защитить здоровье как питомцев, так и их владельцев.

В пунктах выездной вакцинации также будут предоставляться услуги по чипированию и регистрации животных. Для проведения вакцинации и чипирования владельцам необходимо иметь при себе свой паспорт и паспорт животного, если он имеется. Бесплатная вакцинация будет проводиться 30 июля с 13:00 до 16:00. Специалисты территориального ветеринарного управления № 5 будут работать по адресу: улица Ленина, дом № 2а.

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