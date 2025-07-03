Привить домашних животных жители Лыткарина смогут бесплатно 30 июля

Администрация округа предлагает жителям воспользоваться возможностью бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Вакцинацию проведут специалисты государственной ветеринарной службы.
По словам специалистов, бешенство — смертельно опасное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Своевременная вакцинация — это надежный способ предотвратить заражение и защитить здоровье как питомцев, так и их владельцев.
В пунктах выездной вакцинации также будут предоставляться услуги по чипированию и регистрации животных. Для проведения вакцинации и чипирования владельцам необходимо иметь при себе свой паспорт и паспорт животного, если он имеется. Бесплатная вакцинация будет проводиться 30 июля с 13:00 до 16:00. Специалисты территориального ветеринарного управления № 5 будут работать по адресу: улица Ленина, дом № 2а.
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