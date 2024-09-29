Приуроченный к годовщине освобождения Смоленска урок прошел в школе Химок

В школе № 29 городского округа Химки организовали открытый урок, который посвятили 81-й годовщине освобождения Смоленска от фашистов. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Участниками открытого патриотического урока в честь 81-летия освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков стали школьники, директор школы № 29 и депутаты. Мероприятие посетила член фракции «Единая Россия» Наталья Каныгина.

«Мы должны помнить о подвиге наших предков и воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гордости за свою Родину», — отметила она.

Во время лекции Наталья Каныгина торжественно вручила партийные билеты новым членам партии «Единая Россия». Благодарственные письма из рук депутата также получили активисты, которые внесли вклад в развитие Химок.

По словам муниципального депутата Ирины Спириной, вопросы защиты территорий России, как и 81 год назад, остаются актуальными.

«Специальная военная операция, проводимая Россией, демонстрирует, что защита своего государства и его граждан требует решительных действий и готовности к самопожертвованию», — добавила она.

Народный избранник Николай Томашов напомнил, что в городском округе уже несколько месяцев реализуют проект «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в муниципалитете ежедневно организуют патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные фестивали, встречи с военнослужащими специальной военной операции и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».