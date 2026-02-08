Пристройку на 1500 мест к школе №7 в Долгопрудном начнут строить в феврале

В Долгопрудном, на Лихачевском шоссе, д. 27, рядом с основным зданием школы № 7 продолжаются подготовительные работы по выносу инженерных сетей. Здесь вскоре начнется строительство пристройки на 1500 мест. В настоящее время специалисты согласовывают сети канализации и водоснабжения с городским МУП «Инженерные сети». Проектировщики вносят последние корректировки в план.

Новый корпус школы, площадью 20,6 тысяч квадратных метров, будет соединен теплым переходом с существующим зданием. В нем разместятся блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок полного цикла с обеденным залом и блоки общих и административных помещений.

Строительные работы по разработке траншеи для выноса коммуникаций начнутся в феврале, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.