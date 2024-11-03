Пристройку к Внуковской школе в Дмитрове возведут в 2025 году

Временно исполняющая полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила стройплощадку нового корпуса Внуковской школы. Его возведут в 2025 году.

Пристройка к Внуковской школе рассчитана на 350 мест. Возводить ее начали еще в июле. Рабочие подвели коммуникации и сейчас строят «нулевой» уровень здания. На стройплощадку приехала временно исполняющая полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

«Поэтапно в ближайшее время построим стены подвала, перекрытия нулевой отметки и дальше в три этажа вверх монолитные конструкции. Корпус по площади будет в три раза превышать существующий», — поделился главный инженер специализированного застройщика «Формула ремонта» Виктор Гришин.

Корпус возводят в рамках государственной программы Московской области. Его площадь составит семь тысяч квадратных метров, теплый переход свяжет пристрой со зданием школы.