Пристройку к Софьинской школе в Раменском построят к весне 2027 года

Реконструкция Софьинской школы началась в Раменском. Об этом стало известно Главгосстройнадзору Подмосковья.

В рамках проекта возведут пристройку, которая будет рассчитана на 200 мест. В здании разместят современные учебные классы, спортивный и актовый залы, музыкальное пространство для учеников начальной школы, библиотеку и медиатеку, медицинский блок, а также кабинеты психолога, логопеда и социального педагога.

Позже территорию возле школы благоустроят, там появятся спортивные и игровые площадки, высадят растения, обустроят тротуары и подъезды.

Работы проводят по региональной государственной программе в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Реконструкцию завершат следующей весной.

Ответственный инспектор Главгосстройнадзора Московской области перед сдачей объекта в эксплуатацию проведет все необходимые проверки.