Пристройку к школе в селе Новопетровское возведут в 2027 году

В селе Новопетровское в городском округе Истра продолжается строительство новой пристройки к местной школе, которая должна решить проблему переполненности и полностью отказаться от второй смены. Работы проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по государственной программе Подмосковья, связанной со строительством и капитальным ремонтом объектов социальной инфраструктуры.

Новый учебный корпус площадью более 6,6 тысячи квадратных метров будет трехэтажным и рассчитанным на 300 учеников. Там разместят классы для средней и старшей школы, а для учеников начальных классов предусмотрят удобный переход между зданиями по закрытой галерее.

Помимо учебных кабинетов, в новом корпусе оборудуют спортивный и актовый залы, столовую с отдельной зоной для младших школьников, а также помещения для медицинской и психолого-педагогической помощи.

Необходимость расширения школы связана с высокой нагрузкой на существующее здание, построенное еще в 1958 году. Изначально оно было рассчитано на 350 мест, однако сейчас там обучаются более 500 детей.

В администрации округа рассчитывают, что после ввода нового корпуса удастся не только ликвидировать вторую смену, но и значительно улучшить условия обучения.

По данным инспекторов Главгосстройнадзора Московской области, строительная готовность объекта достигла 19%. Подрядчики уже завершили работы по устройству подземной части и перешли к возведению надземных конструкций. Завершить строительство планируют в 2027 году.