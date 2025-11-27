Пристройку к школе № 16 в Подольске достроят к 2027 году

Новый учебный блок школы № 16 построят на Народной улице в Подольске. Он рассчитан на 680 учеников и заработает в 2027 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик продолжает облицовку фасада, устройство кровли, внутреннюю отделку и монтаж внутренних коммуникаций.

Пристройка будет состоять из трех корпусов общей площадью 8,3 тысячи квадратных метров. На уровне второго этажа создадут стеклянный проход.

В первом блоке разместят входную группу, библиотеку с IT-зоной, актовый зал и столовую. Во втором будут учебные кабинеты и административные помещения. В третьем блоке обустроят мастерские и классы для занятий по кулинарии.

После открытия пристройки вместимость школы увеличится до 1080 человек.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.