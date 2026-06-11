Пристройку к школе № 9 имени М. И. Неделина в Одинцове возведут к 1 сентября

В Одинцове продолжается строительство нового учебного корпуса школы № 9 имени Маршала артиллерии М. И. Неделина. Работы начались летом 2025 года, а на сегодняшний день готовность объекта превысила 50%.

Внутри нового корпуса возвели стены и перегородки, началось остекление помещений и укладка плитки. Одновременно специалисты ведут монтаж фасадных конструкций как на новом здании, так и на существующем корпусе школы.

«Мы начали внутреннюю отделку здания. У нас уже на 90% завершены внутриплощадочные сети, выполняем работы по благоустройству, чтобы приступить к чистовым покрытиям», — пояснил руководитель проекта Владислав Клишин.

Новый учебный блок соединят со старым зданием крытыми переходами. Там разместят современные учебные кабинеты, классы иностранных языков и информатики, мастерские для уроков труда, кабинет кулинарии, спортивный и актовый залы, а также просторную столовую, рассчитанную на 650 человек.

Сейчас в школе обучаются около 1300 детей. После ввода в эксплуатацию нового корпуса, рассчитанного на 550 учеников, образовательное учреждение сможет полностью перейти на одну смену.

Открыть новое здание планируют к 1 сентября.