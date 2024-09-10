Пристройку к школе № 29 в Подольске возведут к 2025 году. Она будет рассчитана на 200 мест.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, новый корпус на Парковой улице будет рассчитан на 200 учеников. Его площадь составит 4,2 тысячи квадратных метров. В здании обустроят учебные классы, спортзал, библиотечный центр, медблок и другие помещения. На территории обустроят площадки для игр и занятий физкультурой.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

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