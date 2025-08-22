Пристройку к школе № 29 в Подольске откроют в сентябре

В Подольске построили новый корпус для школы № 29 имени Петра Забродина. Сейчас в здании завершается уборка, и 1 сентября сюда придут первые ученики.

Пристройка рассчитана на 200 мест и позволит детям учиться в одну смену. В новом корпусе есть учебные кабинеты, спортзал, библиотека, медкабинет и рабочие помещения для учителей. Рядом со школой обустроили спортивные площадки, детские игровые зоны, тротуары и проезды.

Строительство велось по региональной программе развития социальной инфраструктуры и нацпроекту «Молодежь и дети» за счет бюджета Московской области.