Пристройку к школе № 1 в Лобне откроют в 2025 году

Пристройку к школе № 1 построят в Лобне в 2025 году. Она будет рассчитана на 80 мест.

Строители завершили проектирование пристройки к школе № 1 на улице Комиссара Агапова. Работы проводят за счет бюджетны средств.

«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — уточнили в региональном Минстрое.

При проектировании учли все требования безопасности и комфортной среды.

Учреждение планируют открыть в следующем году.