Пристройку к школе № 1 в Лобне откроют в 2025 году
Пристройку к школе № 1 построят в Лобне в 2025 году. Она будет рассчитана на 80 мест.
Строители завершили проектирование пристройки к школе № 1 на улице Комиссара Агапова. Работы проводят за счет бюджетны средств.
«Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — уточнили в региональном Минстрое.
При проектировании учли все требования безопасности и комфортной среды.
Учреждение планируют открыть в следующем году.
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Пристройку к школе № 1 в Лобне откроют в 2025 году
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