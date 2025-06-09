Пристройку к школе № 1 в Королеве откроют в сентябре

В Королеве продолжается строительство нового корпуса для школы № 1. Здание рассчитано на 400 учеников, и сейчас готово уже более чем на 60%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Строительство ведется по государственной программе Московской области. Новый корпус будет оформлен в космическом стиле и внешне напомнит Международную космическую станцию. Всего у образовательного учреждения будет три корпуса — два уже готовы и принимают учеников.

«Строители ведут устройство фасадов.Фасад здания будет трех цветов — серого, белого и зеленого. Параллельно возводится отапливаемый переход от нового корпуса к школе. Рабочие закончили его утепление», — уточнили в ведомстве.

Завершить строительство планируют к 1 сентября 2025 года.