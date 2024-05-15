Пристройку к Поваровской школе в Солнечногорске откроют осенью | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 15:59 Пристройку к Поваровской школе в Солнечногорске откроют осенью Минстрой МО

Читать 360 в

Продолжаются работы по возведению пристройки на 300 мест к Поваровской школе в Солнечногорске. Строительная готовность объекта достигла 60%.

На площадке задействованы более 90 рабочих и пять единиц техники. На сегодняшний день специалисты приступили к кровельным и фасадным работам, также проводят внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Реклама

«Открытие нового объекта образования с нетерпением ждут родители и дети, а также весь педагогический коллектив школы. Введение в эксплуатацию пристройки к 1 сентября 2024 года позволит ликвидировать вторую смену в Поваровской школе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Минстрой МО

В здании площадью 9,8 тысячи квадратных метров разместятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотека с читальным залом, столовая на 250 мест, а также административные и технические помещения. На прилегающей территории появится многофункциональная площадка для проведения мероприятий. Здесь также создадут физкультурно-спортивную и учебно-опытную зоны.

Работы ведутся по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентского проекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».