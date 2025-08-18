Пристройку к Немчиновскому лицею в Одинцове возведут к новому учебному году

В поселке Новоивановское Одинцовского округа завершается возведение пристройки к Немчиновскому лицею. Новый корпус образовательного учреждения рассчитан на 950 человек. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — третий квартал 2025 года.

Проектом пристройки предусмотрены четыре надземных этажа. Общая площадь образовательного учреждения после реконструкции увеличится до 20 тысяч квадратных метров. Новое здание существенно снизит нагрузку на существующий учебный корпус.

Пристройка будет состоять из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, лаборантских, большого и малого спортзалов с раздевалками и душевыми, столовой на 850 мест, медицинского блока, актового зала на 400 мест, библиотеки, необходимых административных и служебных помещений.

Прилегающую к корпусу территорию благоустроят. На ней разместят парковку, спортивное ядро, детские игровые комплексы, зоны отдыха и место для проведения общешкольных мероприятий.