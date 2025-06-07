Пристройку к Немчиновскому лицею в Одинцове построят к 1 сентября

Строительство нового корпуса Немчиновского лицея, рассчитанного на 950 школьников, продолжается. Степень готовности на сегодняшний день достигла 61%.

Работы ведутся в несколько этапов: сейчас активно возводятся монолитные конструкции спортивного зала, устанавливаются окна, оформляется фасад здания и прокладываются инженерные сети.

Задействовано на стройке более 190 человек и четыре единицы техники, летом на объект будет привлечено до 350 рабочих, чтобы успеть завершить все задачи к августу.

Пристройка существенно разгрузит основной корпус лицея. Здание будет иметь четыре этажа, а общая площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Проект включает учебные кабинеты, спортивные залы, столовую на 850 мест, медицинский блок, библиотеку и актовый зал на 400 мест.

Строители также благоустроят уличную зону — разместят парковку, игровые зоны и места для школьных мероприятий.