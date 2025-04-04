Пристройку к лицею возведут в Бронницах на месте снесенного аварийного дома

Ветхое нежилое здание снесли на улице Льва Толстого в Бронницах. На его месте возведут пристройку для лицея на 100 мест.

Нежилое здание находилось на территории лицея и ранее использовалось в качестве хозяйственной постройки, пояснили в Мособлархитектуре. Его площадь составляла около 170 квадратных метров.

«В связи с физическим и моральным износом конструктивных элементов объект был выведен из эксплуатации и включен в перечень для ликвидации. В I квартале текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу и расчистке участка», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории началось возведение пристройки к лицею. Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

В новом здании школы разместят учебные классы, актовый и спортивный залы, а также пищеблок и мастерские. Работы завершит в 2026 году.

Всего в Бронницах выявили 38 недостроев. Из них 34 уже привели в порядок или снесли.