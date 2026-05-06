Пристройку к гимназии в Раменском достроят к 2027 году

Новуб пристройку к Раменской гимназии построят на Северном шоссе. Здание будет рассчитано на 500 мест и откроется уже в следующем году.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на площадке ведут монолитные и общестроительные работы.

Новый корпус соединят с существующим зданием переходом на уровне второго этажа. В нем также разместят просторные классы, лаборатории, спортзалы, столовую и медкабинет.

Раменская гимназия находится в густонаселенном микрорайоне. Новый корпус поможет устранить дефицит учебных мест.

Проект реализуют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».