Пристройку к гимназии № 6 в Солнечногорске возведут к концу 2025 года

В гимназии № 6 продолжается возведение нового трехэтажного корпуса, который рассчитан на 300 учеников. Подрядчик уже приступил к обустройству тротуаров и спортивных зон, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Общая площадь нового корпуса — 5,9 тысячи квадратных метров. В пристройке разместят учебные классы, спортивный зал, пищеблок и столовую, а на территории обустроят спортивные и игровые площадки.

«На объекте 85 рабочих и шесть единиц техники. В здании ведется устройство электромонтажной и слаботочных систем, укладка плитки, монтаж лифтового оборудования, чистовая отделка помещений. На прилегающей территории ведется устройство подъездных путей и пешеходных тротуаров, спортивного ядра», — уточнили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

Возведение нового корпуса позволит гимназии избавиться от второй смены. Общая стройготовность составляет более 70%. Работы ведут в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств. Завершить их планируется до конца 2025 года.