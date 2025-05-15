Пристройку к гимназии № 6 в Солнечногорске откроют в 2025 году

Строительство нового корпуса гимназии № 6 на 300 мест продолжается в Солнечногорске. Подрядчик завершил монолитные работы и цоколь, приступил к каменной кладке, внутренней отделке и обустройству инженерным систем. Пристройку возведут уже в этом году.

Этапы, сроки выполнения и качество работ находятся на контроле у администрации муниципалитета и Главгосстройнадзора Московской области. Ход строительства проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. Работы выполняют более 120 специалистов и пять единиц техники.

«Фактически закончили монолитные работы в цокольной части. Уже идет отделка, приступили к каменной кладке. Ведутся работы по внешним инженерным коммуникациям, приступают к прокладке трасс внутренних инженерных коммуникаций», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.