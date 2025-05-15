Пристройку к гимназии № 6 в Солнечногорске откроют в 2025 году

Строительство нового корпуса гимназии № 6 на 300 мест продолжается в Солнечногорске. Подрядчик завершил монолитные работы и цоколь, приступил к каменной кладке, внутренней отделке и обустройству инженерным систем. Пристройку возведут уже в этом году.
Этапы, сроки выполнения и качество работ находятся на контроле у администрации муниципалитета и Главгосстройнадзора Московской области. Ход строительства проверил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин. Работы выполняют более 120 специалистов и пять единиц техники.
«Фактически закончили монолитные работы в цокольной части. Уже идет отделка, приступили к каменной кладке. Ведутся работы по внешним инженерным коммуникациям, приступают к прокладке трасс внутренних инженерных коммуникаций», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
В новом корпусе разместятся учебные классы, помещения для группы продленного дня, пищеблок и столовую, а также спортивный и актовый залы. На прилегающей территории появятся современные игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха. Открытие нового корпуса позволит организовать обучение детей в одну смену.
Отметим, что работы выполняют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и за счет средств регионального бюджета.
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