Пристройку к детскому саду «Звездочка» в Пушкино возведут до конца года

Пристройку возводят к детскому саду «Звездочка» в Пушкино. После завершения работ он сможет принимать на 50% больше дошкольников.

Пристройка площадью более двух тысяч квадратных метров будет трехэтажной. Там разместят три группы по 20 человек.

В новом здании оборудуют игровые, спальни, раздевалки, буфетные зоны, кабинет психолога и кладовую.

Прилегающую территорию расширят, также там установят дополнительные теневые навесы.

За процессом работ следит Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы уже проверили возведение пристройки и определили, что она готова на 65%.

Строительные и отделочные работы продолжаются. Завершить их планируют до конца года.