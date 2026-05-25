Пристройку к детскому саду «Звездочка» в Пушкино возведут до конца года
Пристройку возводят к детскому саду «Звездочка» в Пушкино. После завершения работ он сможет принимать на 50% больше дошкольников.
Пристройка площадью более двух тысяч квадратных метров будет трехэтажной. Там разместят три группы по 20 человек.
В новом здании оборудуют игровые, спальни, раздевалки, буфетные зоны, кабинет психолога и кладовую.
Прилегающую территорию расширят, также там установят дополнительные теневые навесы.
За процессом работ следит Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы уже проверили возведение пристройки и определили, что она готова на 65%.
Строительные и отделочные работы продолжаются. Завершить их планируют до конца года.