Пристройку к детскому саду «Звездочка» в Пушкино возведут к декабрю
Пристройку к детскому саду «Звездочка» построят в Пушкино. Она будет рассчитана на 60 мест и заработает к концу года, сообщили в региональном стройнадзоре.
Готовность пристройки сейчас составляет 80%.
Площадь здания превысит 1,1 тысячи квадратных метров. Оно станет продолжением действующего детского сада. Там обустроят игровые и спальни, раздевалки, буфеты, кабинет психолога и другие помещения.
Ход строительства контролируют специалисты технадзора. На площадке уже завершили фундамент, подземную и надземную части, уложили стены. Сейчас там прокладывают коммуникации и проводят отделочные работы. Строительство завершится в декабре этого года.