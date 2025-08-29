Пристройка к школе № 3 в Чехове откроет свои двери для учеников 1 сентября

Корпус на 200 мест построили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы. Проверили готовность объекта депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, а также заместители главы округа Денис Юрков и Александр Ротнов по поручению руководителя муниципалитета Михаила Собакина.

В пристройке завершили монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы. Классы оборудовали необходимой мебелью и современной техникой. На уличных площадках уложили резиновое покрытие и асфальт, установили малые архитектурные формы. В зоне главного входа обновлена брусчатка и отремонтировано крыльцо. Спортивное пространство полностью оборудовано: раздевалки с индивидуальными шкафчиками, фены и душевые.

Новый корпус позволит перевести 340 учеников со второй смены на первую и полностью ликвидировать вторую смену: теперь более 1700 учеников будут распределены по кабинетам в двух корпусах и придут учиться в утренние часы. Освободившиеся помещения во второй половине дня будут использованы под факультативы, кружки и секции. В новом учебном году стартует проект «Школа полного дня» с организованным питанием, занятостью в безопасной среде, помощью с домашними заданиями и дополнительными секциями.