Пристройка к школе № 16 в Подольске откроется 1 сентября

В городском округе Подольск завершается строительство пристройки к школе № 16. Уже 1 сентября она распахнет свои двери для учеников.

Сейчас объект готов на 98%. Второй, третий и четвертый этажи полностью готовы: классы укомплектованы новой мебелью, проведена уборка. На первом этаже завершаются отделочные работы. В актовом зале начали монтировать жалюзи, а мягкие шторы появятся там до конца недели. Параллельно на пришкольной территории высаживают цветы и кустарники.

По словам генерального директора ООО «РОСТ» Надежды Барило, на объекте задействованы 109 человек и пять единиц техники. Это позволяет держать высокий темп работ. Надежда Барило подчеркнула, что пристройка встретит учеников 1 сентября во всей готовности — чистая, светлая и полностью оснащенная.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы» за счет средств регионального бюджета.