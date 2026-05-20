Пристройка к детскому саду «Звездочка» близится к завершению

В городе Пушкино на Московском проспекте, д. 5А, продолжается строительство пристройки к детскому саду «Звездочка». Фасад здания готов уже на 90%, а внутри активно ведутся отделочные работы.

На объекте осуществляется штукатурка стен, устройство стяжек, монтаж лифта, ввод коммуникаций и сборка индивидуального теплового пункта. Ежедневно на площадке трудятся 15 человек — это отделочники, специалисты по лифтовому оборудованию и инженерным системам.

Представитель генподрядной организации «ПрофИнвест» Максим Доронин сообщил, что в последние недели строители сосредоточились на фасадных и внутренних работах. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к укладке напольной плитки и завершить монтаж и запуск лифта.

Мебель в помещения начнут завозить только после полной отделки здания. Завершить основные внутренние работы рассчитывают до конца лета. Плановый ввод объекта намечен на четвертый квартал 2026 года.

Новая пристройка представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание с подвалом, соединенное переходом с образовательным комплексом № 1. Внутри разместят группы для детей младшего, среднего и старшего возраста — всего по 20 мест на каждом этаже. Помимо игровых и спален, проектом предусмотрены буфетные, раздевалки, комнаты персонала и психолога.