Приставы помогли бизнесмену из Подольска взыскать ущерб с маркетплейса

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Судебные приставы Московской области обязали популярный маркетплейс удалить с сайта отзывы, порочащие имидж и деловую репутацию предпринимателя. Жителю Подольска пришлось обращаться в суд, чтобы добиться компенсации от представителей торговой площадки.

Суд встал на сторону истца и вынес решение, обязывающее маркетплейс удалить со своего сайта негативные отзывы о товаре предпринимателя, а также взыскать в его пользу 340 тысяч рублей.

Однако решение суда ответчик проигнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. После применения различных мер принудительного характера, приставам удалось исполнить решение суда в полном объеме и заставить удалить порочащие отзывы о товаре предпринимателя, а также добиться выплаты ущерба.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте