Приставы помогли бизнесмену из Подольска взыскать ущерб с маркетплейса

Судебные приставы Московской области обязали популярный маркетплейс удалить с сайта отзывы, порочащие имидж и деловую репутацию предпринимателя. Жителю Подольска пришлось обращаться в суд, чтобы добиться компенсации от представителей торговой площадки.

Суд встал на сторону истца и вынес решение, обязывающее маркетплейс удалить со своего сайта негативные отзывы о товаре предпринимателя, а также взыскать в его пользу 340 тысяч рублей.

Однако решение суда ответчик проигнорировал. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. После применения различных мер принудительного характера, приставам удалось исполнить решение суда в полном объеме и заставить удалить порочащие отзывы о товаре предпринимателя, а также добиться выплаты ущерба.

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