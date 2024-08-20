Приставы Подмосковья взыскали алименты с матери на 759 тысяч рублей

Жительнице Подмосковья пришлось выплатить долг по алиментам в размере 759 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Получить деньги в пользу ребенка помог запрет на сделки с недвижимостью.

Сергиево-Посадский отдел судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области получил исполнительный документ о взыскании алиментов с жительницы Подмосковья. Обратилась близкая родственница, которая стала опекуном ребенка и рассказала, что родная мать уже долгое время не помогает деньгами.

Судебный пристав рассчитал задолженность и приступил к действиям. Банковские счета должницы арестовали, вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимостью, а выезд за границу ограничили.

Запрет на сделки с недвижимостью оказался самой действенной мерой, так как должница собралась продавать свою квартиру. Чтобы это сделать, женщине пришлось полностью погасить долг по алиментным платежам в размере 759 тысяч рублей. После этого все ограничения сняли.

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