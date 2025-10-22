Приставы Подмосковья приостановили взыскание долгов с 36 тысяч участников СВО

С начала года судебные приставы Московской области приостановили 36 тысяч исполнительных производств в отношении участников СВО или их родственников. Общая сумма их долга составила порядка трех миллиардов рублей. Меры являются законными, но имеют исключения.

Согласно закону, исполнительное производство может быть приостановлению полностью или частично, если должник, гражданин или ИП, участвует в боевых действиях или в контртеррористических операциях в составе государственных воинских формирований.

Для приостановки необходимо написать заявление и приложить к нему копию контракта о прохождении военной службы. Сделать это можно на призывных пунктах военных комиссариатов, на портале госуслуг, в отделе судебных приставов или, воспользовавшись официальной почтой odo@r 50.fssp.gov.ru.

Образец заявления доступен по ссылке.

В ведомстве обращают внимание, что временная приостановка исполнительных производств не распространяется на алименты и обязательства о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.