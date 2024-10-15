Приставы Подмосковья помогли снести незаконный забор на земле лесного фонда

Двухметровый металлический забор на участке лесного фонда демонтировали в Одинцове. Ограждение протяженностью 28 метров на арендованной земле установил оператор сотовой связи.

С иском в суд обратился Комитет лесного хозяйства Московской области с требованием демонтировать незаконную преграду. Суд встал на сторону истца, однако представитель оператора сотовой связи не спешил сносить забор. К делу пришлось подключиться судебным приставам Подмосковья.

После комплекса принудительных мер, забор все-таки снесли, а ответчику придется заплатить 50 000 тысячи рублей исполнительского сбора.

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